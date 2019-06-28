البرلمان العراقي يخفق بأستكمال حكومة عبد المهدي بعدم منح الثقة لوزيرة التربية

2019/06/28 | 06:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، على عدم منح الثقة لمرشحة وزارة التربية.

وابلغ مصدر مطلع بأن مجلس النواب صوت على عدم منح ثقته لزاهدة عبدالله محمد وزيراً للتربية.

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أرسل الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اسماء ستة مرشحين لمناصب الدرجات الخاصة، اضافة الى مرشحة وزارة التربية لغرض التصويت عليهم في جلسة مجلس النواب اليوم الخميس.

يشار الى ان مجلس الواب صوت مؤخراً على وزراء الدفاع والداخلية والعدل.

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