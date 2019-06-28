2019/06/28 | 06:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المكتب الإعلامي لهيئة المنافذ الحدودية أنها تسعى إلى تعزيز العمل في المنافذ وتحقيق التكافؤ في التبادل التجاري مع دول الجوار،اذ زار وفداً من هيئة المنافذ الحدودية يرأسه الدكتور كاظم العقابي رئيس الهيئة منفذ القائم الحدودي للاطلاع عن كثب للموقع المقترح لانشاء المنفذ البديل بعد أن دمر المنفذ الرئيسي من قبل عصابات داعش الإرهابية.كان …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ الحدودية تزور مدينة القائم للوقوف على إجراءات فتح المنفذ الحدودي النعيم نيوز.

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