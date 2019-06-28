2019/06/28 | 07:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهند في مرمى العقوبات الأميركية بسبب أس-4 نيودلهي - تواجه الهند تحديات أمام الضغوط الأميركية، أبرزها ملف شراء النفط الإيراني، وصفقة شراء منظومة الدفاع الصاروخي بعيدة المدى أس400- من روسيا، فيما يأمل المسؤولون في نيودلهي بأن تستثنيها (الهند) إدارة ترامب من صفقة الأسلحة مع روسيا.ودعا وزير الخارجية الهندي سوبرهمنيام جيشنكار الولايات المتحدة إلى تفهّم المصالح الوطنية للهند، وذلك تعليقا على احتمال فرض واشنطن عقوبات على نيودلهي، في حال إتمامها صفقة شراء المنظومة من موسكو.وحذرت الولايات المتحدة في وقت سابق الهند من صفقة مرتقبة لشراء صواريخ أس400- من روسيا، وقالت إن هذه الصفقة تعرّضها لعقوبات بموجب القانون الأميركي.ويريد الجيش الهندي بطاريات الصواريخ هذه لردع الصين والتفوق على باكستان نظرا لأنها قادرة على إسقاط طائرات مقاتلة حتى طائرات الشبح على نطاقات غير مسبوقة.وحذرت الولايات المتحدة البلدان التي تتعامل مع قطاعات الدفاع والاستخبارات الروسية من أنها ستكون عرضة لعقوبات تلقائية بموجب قانون شامل يحمل اسم قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة عبر العقوبات والذي وقعه الرئيس دونالد ترامب.ويهدف القانون إلى معاقبة بوتين بسبب ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014 وتورطه في الحرب الأهلية السورية وتدخله في انتخابات الرئاسة الأميركية في عام 2016.والعام الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الجيش الصيني بسبب شرائه طائرات مقاتلة وكذلك نظام أس400- من روسيا.وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على وكالة عسكرية صينية ومديرها لشراء عتاد عسكري من روسيا في انتهاك لقانون يفرض عقوبات أميركية صارمة على موسكو.وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية إن العقوبات ستفرض بشكل فوري على إدارة تطوير العتاد الصينية، وهي الوكالة المسؤولة عن الأسلحة والعتاد، ومديرها لي شانغ فو.وتمنع العقوبات الإدارة الصينية ومديرها من الحصول على تراخيص تصدير واستخدام النظام المالي الأميركي، كما تضيفهما إلى قائمة تصدرها وزارة الخزانة الأميركية تحظر على الأميركيين القيام بأي أعمال مع المدرجين فيها.وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية إنهم يأملون بأن ترسل العقوبات التي فرضت على الإدارة الصينية رسالة تحذير لمن يفكرون في شراء أنظمة صواريخ أس400- الروسية.وأثار مسؤولون أميركيون هذه القضية خاصة مع تركيا التي تريد شراء بطاريات صواريخ أرض – جو روسية الصنع من طراز أس400-.وقال مسؤول أميركي “نأمل أن ترسل تلك الخطوة إشارة عن جديتنا وربما تدفع آخرين للتفكير مرتين قبل أي تواصل مع قطاعي الدفاع والمخابرات في روسيا”.

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