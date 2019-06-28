هذا ماقالته الامارات بشان اقتحام السفارة البحرينية

2019/06/28 | 07:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الإمارات عن استنكارها الشديد لاقتحام سفارة البحرين في العاصمة العراقية بغداد، ووصفته بانه يمثل مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية التي ...

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