الفضل شلق - الاستبداد ٢٥ – العرب والثورة كهوية

2019/06/28 | 07:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفضل_شلق أن تكون عربياً في الزمن الراهن معناه أن تكون ثائراً.تعريف العروبة بالثورة ليس شططاً.الهوية تُصنع.يصنع العرب هويتهم.وظيفة العرب الراهنة هي الثورة بأرقى مظاهرها ومحتوياتها.الثورة تعيد صنع العرب.العلاقة متبادلة.لا يجد العرب أنفسهم إلا بالثورة، وفي الثورة، ومن أجل الثورة.ما جعل ذلك ضرورياً هو الاستبداد لدى الأنظمة ونقيض ذلك لدى الشعوب العربية: عيش، كرامة، عدالة اجتماعية.لم يعد ممكناً التع......

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