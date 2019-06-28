أرز أيدين - إسطنبول: هزيمة انتخابية مُهينة لزُمرة رجب طيب أردوغان

2019/06/28 | 07:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أرز_أيدين أثناء انتخابات بلدية إسطنبول المُعادَة يوم الأحد 23يونيو، ألحق مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو هزيمة نكراء بمنافسه في حزب العدالة والتنمية بحصوله على نسبة 54.2٪-;- من الأصوات مقابل نسبة 44.9%.في أعقاب الانتخابات البلدية التي جرت يوم 31 مارس 2019، كان الرئيس أردوغان، بعد لحظة تردد، قد قرر عدم الاعتراف بخسارة مرشح حزبه لمنصب عمدة إسطنبول، العاصمة الاقتصادية والثقافية للبلد.أردوغان ......

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