ركلات الترجيح تضع البرازيل في نصف نهائي كوبا اميركا

2019/06/28 | 08:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تأهل منتخب البرازيل إلى نصف نهائي كوبا أمريكا بعد التغلب على باراجواي بركلات الترجيح {4-3}، عقب التعادل السلبي في الوقت الأصلي من اللقاء الذي أقيم في الساعات الأولى من صباح الجمعة، على ملعب جريميو.

وبذلك ينتظر منتخب البرازيل، في نصف النهائي الفائز من مواجهة الأرجنتين وفنزويلا.

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