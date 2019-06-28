2019/06/28 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس افتتح قادة مجموعة الـ20 قمتهم الجمعة في أوساكا باليابان، حيث يتوقع أن تكون واحدة من أكثر القمم التي تشهد انقسامات منذ سنوات.وافتتح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاجتماع الذي ستهيمن عليه مناقشات مثيرة للجدل تتعلق بالتجارة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ.وبدت الأجواء ودية في الدقائق الأولى، حيث ارتسمت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قادة مجموعة الـ20 يفتتحون قمتهم في اليابان وكالة خطوة برس.

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