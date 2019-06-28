ابراهيم الجندي - 3 - نكاح المتعة في القرآن !!

2019/06/28 | 08:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ابراهيم_الجندي الحلقة الثالثة : النساء 22 - 30(22) وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًاسبب النزول ..رأيان : 1- لما مات أبو قيس بن الأسلت ..ابنه نكح امرأته ..فلم ينفق عليها ، ولم يورثها من مال ابيه شيئاً ، فشكت أمرها للنبي فقال لها : ارجعي الي بيتك لعل الله ينزل فيك شيئاً ..فنزلت 2- لانهم في ال......

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