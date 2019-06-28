الحكومة تعرب عن اسفها للتجاوز على السفارة البحرينية في بغداد

وتابع ان “الحكومة العراقية جادة في منع خرق النظام والقانون ولن تتسامح مطلقا مع مثل هذه الاعمال”، مشيرا الى ان “الحكومة ترفض بشكل مطلق أي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها وسلامة العاملين فيها”.
يذكر ان متظاهرين غاضبين اقتحموا مساء امس الخميس، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد احتجاجا على صفقة القرن وورشة المنامة التي رفضها، حيث قاموا بانزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه، وتدخل الامن في ساعات متأخرة واعتقل ما يقارب 54 متظاهراً.
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