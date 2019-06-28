الحكومة تعرب عن اسفها للتجاوز على السفارة البحرينية في بغداد

2019/06/28 | 08:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أعربت الحكومة، اليوم الجمعة، عن اسفها للتجاوز على السفارة البحرينية في بغداد، مؤكدة أن الحكومة جادة في منع خرق النظام والقانون.وقال مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاعلامي في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “الحكومة تعرب عن اسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين الشقيقة مساء يوم امس، والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية”.واضاف ان “الاجهزة الامنية كافة اتخذت الاجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيدا لتقديمهم الى القضاء”.

وتابع ان “الحكومة العراقية جادة في منع خرق النظام والقانون ولن تتسامح مطلقا مع مثل هذه الاعمال”، مشيرا الى ان “الحكومة ترفض بشكل مطلق أي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها وسلامة العاملين فيها”.

يذكر ان متظاهرين غاضبين اقتحموا مساء امس الخميس، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد احتجاجا على صفقة القرن وورشة المنامة التي رفضها، حيث قاموا بانزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه، وتدخل الامن في ساعات متأخرة واعتقل ما يقارب 54 متظاهراً.

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