اميركا والامارات تقطعان طريق (المطار – الجسر المعلق) امام البغداديين

2019/06/28 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..اكدت اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد، الجمعة، عدم فتح طريق المنطقة الخضراء الواصل من شارع المطار الى الجسر المعلق على الرغم من فتح المنطقة، مبينة ان وجود مجموعة سفارات من بينها سفارتي (اميركا والامارات)، ادت الى ابقاء هذا الطريق مغلقاً امام حركة المرور.وقال عضو اللجنة، سعد المطلبي في تصريح لـ […]

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