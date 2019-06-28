قرقاش: الاعتداء على سفارة البحرين ببغداد تصعيد خطير

2019/06/28 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن “الاعتداء على سفارة البحرين (مساء الخميس) مرفوض ومستهجن“.واعتبر في تغريدة على تويتر أن “الاعتداء على سفارة مملكة البحرين الشقيقة في بغداد مرفوض ومستهجن وتصعيد خطير على المستوى القانوني والسياسي“.

ودعا قرقاش الحكومة العراقية إلى الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه حماية العمل الدبلوماسي ومقار البعثات في العاصمة والمدن العراقية.

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