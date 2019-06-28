الرئيس الصيني: منطقة الخليج تقف عند مفترق طرق الحرب والسلام

2019/06/28 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… اعتبر الرئيس الصيني شي جين بينغ، الجمعة، أن منطقة الخليج أصبحت الآن في وضع حساس للغاية و”تقف عند مفترق طرق الحرب والسلام”.وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الرئيس الصيني أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال لقاء على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا بأن الصين تقف دائما إلى جانب […]

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