الداخلية تعتقل 54 شخصا من مقتحمي السفارة البحرينية ببغداد

2019/06/28 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، عن اعتقال 54 شخصا من الذين اعتدوا يوم أمس على سفارة البحرين في العاصمة بغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقته /المعلومة/، أن “أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية خط أحمر ويمنع تجاوزه، كما وجه الوزير بتشكيل مجلس تحقيقي بحق آمر قوة الحماية المعنية بحماية السفارة لتقصيره بالواجب”.فيما أعربت الحكومة عن […]

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