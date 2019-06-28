2019/06/28 | 08:54
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الرئيس الصيني: الخليج يقف عند مفترق طرق الحرب والسلام) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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