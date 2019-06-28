الخارجية: امن السفارات خطا احمر لا نسمح بتجاوزه

2019/06/28 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكدت وزارة الخارجية، منتصف ليل الخميس، ان أمن السفارات خطا احمر لا نسمح بتجاوزه.

وادانت الخارجية في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "قيام بعض المتظاهرين باقتحام سفارة مملكة البحرين الشقيقة لدى بغداد"، موكدة "التزامنا بحرمة البعثات الدبلوماسيّة، وضرورة عدم تعرُّض أمنها للخطر، وان أمن السفارات خطا احمر لا نسمح بتجاوزه وأنَّ السلطات الأمنيَّة قد اتخذت جميع الإجراءات".وتابعت الخارجية "نبذل أقصى الجُهُود في مُلاحَقة المتسبِّبن، والمُحرِّضين على هذه الأعمال، وقد ألقت القبض على عدد منهم، لأحالتهم إلى القضاء لينالوا قصاصهم العادل، علاوة على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مبنى السفارة البحرينيّة ضدّ أيّ اقتحام، أو اعتداء على موظفيها، ومنع أيِّ إخلال بأمنها".‎واعربت عن أنّ مثل هذه الأفعال لن نسمح بأن تؤثر في العلاقات الأخويَّة التي تربط البلدين".



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