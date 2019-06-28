بيان الحكومة بشأن أحداث اقتحام السفارة البحرينية في بغداد

2019/06/28 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اصدرت الحكومة منتصف ليل الخميس، بياناً اعربت خلاله عن اسفها للتجاوز على السفارة البحرينية في بغداد، مؤكدة أنها جادة في منع خرق النظام والقانون.

وقال مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاعلامي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "الحكومة تعرب عن اسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين الشقيقة مساء يوم امس، والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية".واضاف المكتب أن "الاجهزة الامنية كافة اتخذت الاجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيدا لتقديمهم الى القضاء".وبين ان "الحكومة العراقية جادة في منع خرق النظام والقانون ولن تتسامح مطلقا مع مثل هذه الاعمال"، مشيرا الى ان "الحكومة ترفض بشكل مطلق أي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها وسلامة العاملين فيها".واقتحم متظاهرون مساء امس الخميس، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد احتجاجا على سياسة البحرين تجاه القضية الفلسطينية، حيث قاموا بانزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه، مما استدعى تدخل الامن واعتقل ما يقارب 54 متظاهراً.



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