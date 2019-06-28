البرازيل تتأهل إلى نصف النهائي بشق الأنفس

2019/06/28 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تأهل منتخب البرازيل بشق الأنفس إلى نصف نهائي بطولة كوبا أميركا، بعد الفوز على باراغواي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بدون أهداف.وأهدر لاعبو باراغواي ركلتي ترجيح، صد إحداها حارس السيليساو أليسون بيكر، ليشق أصحاب الأرض طريقهم إلى نصف النهائي بنتيجة 4-3.ولم يتمكن لاعبو البرازيل من التسجيل في الأوقات الأصلية […]

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