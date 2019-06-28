ZTE الصينية تدخل عالم 5G بهاتف لا مثيل له

2019/06/28 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..استعرضت Nubia المملوكة لشركة ZTE مؤخرا هاتفا بمواصفات غير مسبوقة، قادرا على التعامل مع شبكات 5G المتطورة.ومن أبرز ما يميز هذا الهاتف هو هيكله الأنيق المصنوع من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، والمزود بشاشتين، واحدة على الواجهة الأمامية بمقاس 6.26 بوصة ودقة عرض (2280/1080) بيكسل، وأخرى على الواجهة الخلفية بمقاس 5.1 بوصة، ودقة […]

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