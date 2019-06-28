وزارة الخارجيّة العراقية: أمن السفارات خط احمر لا يسمح بتجاوزه

2019/06/28 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الخارجيّة العراقية، الجمعة، التزامها بحرمة البعثات الدبلوماسيّة في بغداد، مشددة على أن أمن السفارات خط احمر لا يسمح بتجاوزه.

وقالت وزارة الخارجيّة في بيان صدر في ساعة متقدمة من ليلة امس، "ندين قيام بعض المتظاهرين باقتحام سفارة مملكة البحرين الشقيقة لدى بغداد"، مؤكدة "التزامنا بحرمة البعثات الدبلوماسيّة، وضرورة عدم تعرُّض أمنها للخطر".

واضافت ان "أمن السفارات خط احمر لا نسمح بتجاوزه"، مشيرة الى أنَّ "السلطات الأمنيَّة قد اتخذت جميع الإجراءات".

وأوضحت "نبذل أقصى الجُهُود في مُلاحَقة المتسبِّبن، والمُحرِّضين على هذه الأعمال"، لافتة الى "القاء القبض على عدد منهم، لأحالتهم إلى القضاء لينالوا قصاصهم العادل، علاوة على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مبنى السفارة البحرينيّة ضدّ أيّ اقتحام، أو اعتداء على موظفيها، ومنع أيِّ إخلال بأمنها".

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