وزير الخارجية العراقي يصل السفارة البحرينية في بغداد

2019/06/28 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم إلى مقر السفارة البحرينية بعد اقتحامها من قبل متظاهرين في بغداد.

وأفاد مصدر باعتقال 45 متظاهراً، فيما أصيب 5 من قوات الجيش العراقي بجروح أثناء عملية تفريق المتظاهرين من أمام السفارة البحرينية في بغداد.

وقررت وزارة الخارجية البحرينية استدعاء سفيرها في بغداد صلاح علي المالكي للتشاور، بعد اقتحام متظاهرين للسفارة.

وحملت الخارجية، في بيان، الحكومة العراقية المسؤولية التامة لحماية سفارة وقنصلية مملكة البحرين في جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961.

واستنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية العراق من قبل متظاهرين وأدى إلى أعمال تخريبية في مبنى السفارة.

واقتحم متظاهرون عراقيون سفارة البحرين في بغداد، وأنزلوا العلم البحريني، مساء الخميس.

وأكد مصدر عراقي أن عدداً من المتظاهرين حطموا الزجاج وعدداً من أبواب السفارة، ورفعوا العلم الفلسطيني فوق السفارة.

بدورها، أعربت الحكومة العراقية عن "أسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين الشقيقة مساء (الخميس)، والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية".

وقالت في بيان، إن "الأجهزة الأمنية اتخذت كافة الإجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة، وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء".

وأوضحت أن الحكومة العراقية جادة في "منع خرق النظام والقانون، ولن تتسامح مطلقاً مع مثل هذه الأعمال، وتؤكد الحكومة رفضها المطلق لأي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها وسلامة العاملين فيها".

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