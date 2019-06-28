دراسة: تدخين الآباء يؤثر على خصوبة الأبناء

2019/06/28 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اعتاد الأطباء، أن يحذروا من تبعات تدخين المرأة الحامل، لكن دراسة حديثة أجريت في الدنمارك، وجدت أن الأب الذي يدخن يلحق ضررا كبيرا بخصوبة ابنه، حين يصل مرحلة البلوغ.وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”، فإن الدراسة أجريت في مستشفى ” Bispebjerg Frederiksberg” في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وشملت عينة من

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