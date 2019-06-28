اعتقال نحو 250 شخصا في إثيوبيا بعد محاولة انقلاب

2019/06/28 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أفاد التلفزيون الإثيوبي الحكومي باعتقال نحو 250 شخصا يشتبه بتورطهم في محاولة انقلاب في إقليم أمهرة نهاية الأسبوع الماضي.وأشار التلفزيون إلى أن الاعتقالات حدثت في العاصمة أديس أبابا ومدينة بحر دار شمال غربي البلاد، ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل حول هويات المعتقلين أو متى جرت الاعتقالات.يذكر أن السلطات الإثيوبية أعلنت […]

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