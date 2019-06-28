نائبة عن الفتح: عبد المهدي مقيد بشروط الأحزاب وفترة حسم الدرجات الخاصة ستكون طويلة

2019/06/28 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… رجحت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، الجمعة، عدم حسم الدرجات الخاصة وإنهاء ملف إدارة المناصب بالوكالة خلال الأسابيع المقبلة ، فيما بينت أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مقيد بشروط الكتل السياسية.وقالت الحامدي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “عبد المهدي لم ينجز من المناصب الخاصة سوى القليل منها رغم تحديد نهاية […]

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