متظاهرين يقتحمون السفارة البحرينية في بغداد

2019/06/28 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبار/ اقتحم المئات من العراقيين الغاضبين، مساء ألخميس، سفارة البحرين في بغداد، مرددين شعارات تندد بالدور البحريني في عقد ورشة المنامة بشان القضية الفلسطينية.وأظهر فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، "قيام المتظاهرون بحرق الاعلام العراقية والفلسطينية، وقيام عدد منهم بالصعود الى سطح السفارة وانزال العلم البحريني ورفع العلميين العراقي والفلسطيني بدلاً عنه".

كما قاموا، "بحرق العلميين الامريكي والاسرائيلي، ورفعوا لافتات تندد بالدور الذي لعبته بعض الدول العربية في عقد ورشة المنامة، واصفين هذه الدول بانهم "باعوا عروبتهم بصفقة ذل".

وقال شهود عيان: ان "قوات أمنية كبيرة وصلت الى المكان، وتمكنت من تفريق المتظاهرين، بعد إقتحام قسم كبير منهم من الباحة الامامية للسفارة.

وجاء سبب التظاهرات في وقت نددت فيه العديد من الاطراف السياسية العراقية بعقد المؤتمر في المنامة، معتبرين مايجري صفقة باطلة تهدف الى انهاء القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس.انتهى/س

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