البلداوي عن صادقون: خلافات المكون السني حرقت الكفاءات العلمية المرشحة لمنصب “وزير التربية”

2019/06/28 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكد النائب عن كتلة صادقون محمد البلداوي، اليوم الجمعة، ان خلافات كتل المكون السني اسفرت عن عدم تمرير مرشح رئيس الوزراء لمنصب وزير

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