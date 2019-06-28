2019/06/28 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت سلطات الهجرة في كوستاريكا، عن ترحيل مصريين وعراقيين مشتبه بانتمائهما إلى تنظيم “داعش” إلى خارج البلاد.وقالت مديرة الهجرة فيسان خوسيه إن “الرجال الأربعة سيطردون إلى بلادهم بعد انتهاء التحقيق معهم، نظرا إلى وضعهم غير القانوني في كوستاريكا”.من جهتها، أعلنت شرطة نيكاراغوا في بيان أن الجيش اعتقل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كوستاريكا تطرد عراقيين ومصريين للاشتباه بانتمائهما لـ”داعش” وكالة خطوة برس.

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