رسميا.. روسيا والصين “تطلقان” الدولار

2019/06/28 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قررت روسيا والصين الاستغناء عن العملة الأمريكية في الحسابات التجارية بينهما والاعتماد على العملات الوطنية، وذكرت صحيفة روسية أن البلدين وقعا اتفاقا حكوميا بهذا الشأن.ووفقا لصحيفة “إيزفيستيا” فقد وقع الاتفاق عن الجانب الروسي وزير المالية، أنطون سيلوانوف، وعن الجانب الصيني رئيس بنك الشعب الصيني، يي هانغ.وأشارت الصحيفة، نقلا عن رسالة بين […]

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