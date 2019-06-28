2019/06/28 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت أمس ثلاث عمليات إرهابية في تونس حصل خلالها إطلاق نار مع عناصر أمنية قرب محطة إرسال في جبل عرباطة في مدينة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات تونس: الإرهابي سائح أم مقيم؟) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات تونس: الإرهابي سائح أم مقيم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).