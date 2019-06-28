بوتين: من المهم القضاء على بؤر التوتر المتبقية في سوريا والعمل على عودة اللاجئين

2019/06/28 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه من المهم القضاء على بؤر التوتر المتبقية في سوريا والعمل على عودة اللاجئين وإنعاش الاقتصاد في البلاد.وقال بوتين خلال اجتماع قادة دول “بريكس” الذي جرى على هامش “قمة العشرين” في أوساكا، اليوم الجمعة: “هذا يتعلق بحل الأزمات والصراعات، سواء في أفغانستان أو فنزويلا أو الشرق الأوسط أو شبه …

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