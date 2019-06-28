2019/06/28 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر امني اعتقال ٢٥ متظاهرا من امام السفارة البحرينية في بغداد.وكان متظاهرون اقتحموا الليلة الماضية السفارة البحرينية في بغداد احتجاجا على عقد ورشة المنامة وصفقة القرن.

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