صرف سلف جديدة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين

2019/06/28 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلن مصرف الرافدين ،اليوم الجمعة، عن صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي تتراوح مابين 3 و5 و 8 و 10 عن طريق أدوات الدفع الالكتروني .وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، انه “تم صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين لأكثر من […]

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