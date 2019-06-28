2019/06/28 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قررت الصين وروسيا، الاستغناء عن العملة الأمريكية في الحسابات التجارية بينهما والاعتماد على العملات الوطنية.وذكرت صحيفة “إيزفيستيا” الروسية في تقرير، أن “البلدين وقعا اتفاقا حكوميا بهذا الشأن”.وأضافت أن “الاتفاق وقعه عن الجانب الروسي وزير المالية أنطون سيلوانوف، وعن الجانب الصيني رئيس بنك الشعب الصيني، يي هانغ”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين وروسيا تستغنيان عن الدولار وكالة خطوة برس.

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