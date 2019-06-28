المسعودي: مبالغ العمالة الاجنبية كفيلة بتعيين جميع اصحاب الشهادات العليا

2019/06/28 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..اكد عضو لجنة التعليم النيابية، رياض المسعودي، الجمعة، ان المبالغ المستحصلة من العمالة الاجنبية بامكانها تعيين جميع اصحاب الشهادات العليا، داعياً وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية الى التشديد في استيفاء الرسوم المترتبة على العمالة الاجنبية.وقال المسعودي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “اغلب الكتل السياسية تعمل على اسقاط هيبة الدولة والتأثير في […]

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