2019/06/28 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وزير الداخلية مقر سفارة البحرين والتقى مع سفير مملكة البحرين في مقر السفارة البحرينية في بغداد والجدير بالذكر أن متظاهرين عراقيين اقتحموا مساء يوم الخميس، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد، تنديداً بصفقة القرن وورشة المنامة التي قاطعها العراق.وأنزل المتظاهرون الغاضبون العلم البحريني ورفعوا العلم الفلسطيني مكانه، فيما قطعت القوات الأمنية جميع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية يزور سفارة البحرين النعيم نيوز.

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