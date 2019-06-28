2019/06/28 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قتل جندي تركي واصيب ثلاثة آخرون بجروح عندما تعرض موقع مراقبة لقصف وهجوم بقذائف المورتر (الهاون) في محافظة إدلب.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان صدر الخميس إن الهجوم شن من أراض تسيطر عليها قوات الحكومة السورية مشيرة إلى أنها تعتبره "هجوماً متعمدا".

وأضافت الوزارة في بيانها أنها استدعت الملحق الروسي في أنقرة بسبب الهجوم وأبلغته بأنها سترد عليه "بأشد السبل".

وفي وقت لاحق، ذكرت الدفاع التركية أن الجيش التركي فتح النار على مواقع لقوات الحكومة السورية انطلق منها الهجوم على موقع المراقبة التركي.

وسبق أن تعرضت مواقع مراقبة تركية بالمنطقة لهجمات مشابه.



وعقب الهجوم السابق، رد الجيش التركي بتوجيه ضربات بأسلحة ثقيلة.

وشاركت روسيا، المؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد، وتركيا الداعمة للمعارضة في رعاية اتفاق لخفض التصعيد في إدلب العام الماضي.

وانهار الاتفاق مؤخرا مما دفع مئات الآلاف من المدنيين للفرار من المنطقة التي تمثل آخر معقل متبق للمعارضة السورية بعد ثماني سنوات من الحرب الدامية.





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