2019/06/28 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أكد المتحدث باسم الخارجية العرقية، احمد الصحاف، الجمعة (28 حزيران 2019)، أن وفدا من مجلس الامن سيز...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزارة الخارجية: وفد من مجلس الامن يزور بغداد السبت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزارة الخارجية: وفد من مجلس الامن يزور بغداد السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).