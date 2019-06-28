2019/06/28 | 09:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أكد المتحدث باسم الخارجية العرقية، احمد الصحاف، الجمعة (28 حزيران 2019)، أن وفدا من مجلس الامن سيز...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزارة الخارجية: وفد من مجلس الامن يزور بغداد السبت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
أكد المتحدث باسم الخارجية العرقية، احمد الصحاف، الجمعة (28 حزيران 2019)، أن وفدا من مجلس الامن سيز...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزارة الخارجية: وفد من مجلس الامن يزور بغداد السبت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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