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وزارة الخارجية: وفد من مجلس الامن يزور بغداد السبت


وزارة الخارجية: وفد من مجلس الامن يزور بغداد السبت
2019/06/28 | 09:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد

أكد المتحدث باسم الخارجية العرقية، احمد الصحاف، الجمعة (28 حزيران 2019)، أن وفدا من مجلس الامن سيز...

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