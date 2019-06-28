البلداوي: خلافات الكون السني حرقت الكفاءات العلمية المرشحة لمنصب “وزير التربية”

2019/06/28 | 09:58

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بغداد :سومر نيوز

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الجمعة، ان خلافات كتل المكون السني اسفرت عن عدم تمرير مرشح رئ...

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