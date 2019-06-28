عراقجي: صبر ايران الاستراتيجي قد نفد

2019/06/28 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية :ألفرات نيوز} أكد مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي بان صبر ايران الاستراتيجي قد نفد ولن تتحمل بعد الان التزاما احادي الجانب بالاتفاق النووي في حين لا يفي الاخرون بالتزاماتهم.

واشار عراقجي في تصريح صحفي، الى ان الدول المتبقية في الاتفاق النووي لم تستطع التعويض عن خروج اميركا من الاتفاق النووي"، مبينا، ان طهران وعلى مدى العام الماضي ابدت من نفسها التحمل والتامل والصبر الاستراتيجي ومنحت الفرصة الكافية للدول المتبقية في الاتفاق خاصة الدول الاوروبية لتعمل بالتزاماتها واوجدت الفرصة الكافية للدبلوماسية لكننا لم نحصل على النتيجة المرجوة".وتابع، اننا نرحب بالمواقف السياسية للدول الاوروبية وسائر الدول المتبقية في الاتفاق النووي ازاء خروج اميركا من هذا الاتفاق الدولي الا ان المواقف السياسية يجب ترجمتها الى خطوات عملية.واشار الى الاجتماع المزمع عقده من قبل اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم الجمعة في فيينا على مستوى المساعدين السياسيين واضاف، نامل بان نشهد في اللجنة المشتركة اجراءات عملية وملموسة من قبل الدول الاعضاء خاصة الدول الاوروبية وفي غير هذه الحالة ستواصل ايران خفض التزاماتها النووية والذي يعد قرارا قانونيا وياتي في اطار حقوقها في الاتفاق ، وليس هنالك اي شك في ذلك.انتهى

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