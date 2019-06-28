2019/06/28 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..ناشد مجلس محافظة نينوى ،الجمعة، اقليم كردستان والجانب التركي لارسال طائرات اطفاء الى نينوى من اجل التدخل في ايقاف الحرائق التي تندلع بين الفينة والاخرى، مبيناً ان الجهات المعنية لم تتوصل الى مفتعلي تلك الحرائق، محذرا في الوقت ذاته من وصول غازات الكبريت الى معظم مناطق المحافظة.وقال عضو مجلس المحافظة حسام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذيرات من وصول غازات الكبريت الى معظم مناطق نينوى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذيرات من وصول غازات الكبريت الى معظم مناطق نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).