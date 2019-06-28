وزارة الخارجية البحرينية تستدعي سفيرها في بغداد للتشاور

2019/06/28 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة الخارجية البحرينية استدعاء سفيرها في العراق صلاح علي المالكي للتشاور بعد اقتحام متظاهرين لمبنى السفارة احتجاجا على عقد ورشة المنامة وصفقة القرن.

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