الحكومة العراقية تأسف بشأن إقتحام سفارة البحرين: إتخذنا إجراءات حازمة وفورية

2019/06/28 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعربت الحكومة العراقية، عن أسفها بشأن إقتحام متظاهرين لسفارة دولة البحرين في بغداد، فيما أكدت إتخاذ إجراءات حازمة وفورية.





وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تعرب الحكومة عن اسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين الشقيقة، مساء الخميس، والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية”.





وأوضح، انه “اتخذت الاجهزة الامنية كافة الاجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيدا لتقديمهم الى القضاء”.

وتابع البيان، ان “الحكومة العراقية جادة في منع خرق النظام والقانون ولن تتسامح مطلقا مع مثل هذه الاعمال، وتؤكد الحكومة رفضها المطلق لأي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها وسلامة العاملين فيها”.





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