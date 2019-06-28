البحرين تستدعي سفيرها بعد حادثة الاقتحام في بغداد

2019/06/28 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الجمعة، استدعاء سفيرها بعد اقتحام متظاهرين لمقر السفارة في بغداد.





وقالت الخارجية البحرينية في بيان اطلع عليه “النور نيوز”، ان “الاعتداء على سفارتنا في بغداد مرفوض ومستنكر”، موضحة “قررنا استدعاء سفيرنا بعد هذا الاعتداء”.

وأضافت، “نحمل الحكومة العراقية المسؤولية عن حماية السفارة وقنصلية البحرين”.

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