حكومة نينوى تعلن السيطرة على حريق كبريت المشراق

2019/06/28 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / نينوى

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة نينوى، السيطرة على الحريق في كبريت المشراق، موكدة أن الخسائر كانت طفيفة.





وقال النائب الاول لمحافظ نينوى سيراون محمد في مؤتمر صحفي عقده في ديوان المحافظة بمدينة الموصل، حضرته “النور نيوز”، “قمنا اليوم بزيارة الى مقر شركة كبريت المشرق برفقة قائقام الموصل وقائد شرطة نينوى، للوقوف ميدانيا على الاحداث والاطلاق على الواق، وبعد العودة اجتمعنا وقررنار تشكيل لجنتين جنائية وإدارية لمعرفة اسباب الحريق”.

وأضاف، ان الوضع مسيطر عليه ، ونشكر كل الجهات التي قدمت المساعدة في اخماد الحريق حيث وصولت عجلات وفرق الدفاع المدني من دهوك واربيل وصلاح الدين وبغداد، النيران تم اخمداها حيث هناك تصاعد دخان في مساحة محاصرة وتقوم الفرق المتواجدة في مكان الحادث بردمه”.

من جانبه، قال قائمقام الموصل زهير الاعرجي، خلال المؤتمر، ان “كبريت المشارق لها اهمية قصوى وكبرى ليس الموضوع الحرص على الخسائر بل على حياة المواطنين، لا سلمح الله لو وصلت النيران الى ساحات خزن الكبريت والفوم لكانت هناك كارثة بيئة على الانسان والبنابات والحيوانات ليس في محافظة نينوى بل في المحافظات المجاورةن وتم السيطرة عليه ومنعه من الوصول الى المخازن”.

وتابع، “لا توجد لدينا خسائر مادية تذكر، لدينا حالة وفاة واحدة جراء حادث عرضي من قبل منتسبي الدفاع المدني بسبب انقلاب عجلتهم”.

من جانبه، ذكر رئيس مجلس محافظة نينوى سيدو جتو، ان “رئيس الوزراء وجه بتخصيص عجلات إطفاء اضافية لمحافظة نينوى وكذلك تخصيص طايئة إطفاء خصوصا بعد زيادة الحرائق في الاراضي الزراعية”.

من جانبه، بين مصدر في دائرة صحة نينوى للنور نيوز، ان “عدد حالات الاختناق التي استلمتها المؤسسات الصحية في المحافظة جراء الحرئق هي 14 وتم تقديم العلاج لها واخراجها”.

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