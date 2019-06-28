منتخب البرازيل يتأهل إلى نصف نهائي بطولة كوبا

2019/06/28 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تأهل منتخب البرازيل بشق الأنفس إلى نصف نهائي بطولة كوبا أميركا، بعد الفوز على باراغواي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بدون أهداف.وأهدر لاعبو باراغواي ركلتي ترجيح، صد إحداها حارس السيليساو أليسون بيكر، ليشق أصحاب الأرض طريقهم إلى نصف النهائي بنتيجة 4-3.ولم يتمكن لاعبو البرازيل من

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