2019/06/28 | 10:07

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الخارجية العراقية تدين اقتحام السفارة البحرينية ببغداد من قبل محتجين

كلمة -

بغداد

اعربت وزارة الخارجية، يوم الجمعة، عن ادانتها لقيام بعض

المتظاهرين باقتحام السفارة البحرينية في بغداد، مؤكدة التزامها

بحرمة البعثات الدبلوماسية.

وذكرت الوزارة في بيان ان "وزارة الخارجيّة تدين قيام بعض

المتظاهرين باقتحام سفارة مملكة البحرين الشقيقة لدى بغداد"، مؤكدة

"التزامها بحرمة البعثات الدبلوماسيّة، وضرورة عدم تعرُّض أمنها

للخطر".

واضافت ان "أمن السفارات خطا احمر لا نسمح بتجاوزه وأنَّ السلطات

الأمنيَّة قد اتخذت جميع الإجراءات"، موضحة انها "تبذل أقصى

الجُهُود في مُلاحَقة المتسبِّبين، والمُحرِّضين على هذه الأعمال".

واشارت الى ان السلطات الامنية "ألقت القبض على عدد منهم، لأحالتهم

إلى القضاء لينالوا قصاصهم العادل، علاوة على اتخاذ التدابير

اللازمة لحماية مبنى السفارة البحرينيّة ضدّ أيّ اقتحام، أو اعتداء

على موظفيها، ومنع أيِّ إخلال بأمنها"، لافتة الى ان "مثل هذه

الأفعال لن نسمح بأن تؤثر في العلاقات الأخويَّة التي تربط

البلدين".

وكان العشرات من المتظاهرين قد اقتحموا في وقت متأخر من مساء امس

الخميس، مقر السفارة البحرينية في بغداد وانزلوا العلم البحريني

منها ورفعوا بدلا منه العلم الفلسطيني، احتجاجا على "صفقة القرن".

ووصل وزيرا الداخلية ياسين الياسري والخارجية محمد الحكيم الى مقر

السفارة والتقوا بالسفير البحريني لدى بغداد صلاح المالكي، فيما

القت القوات الامنية القبض على اكثر من 45 شخصا شاركوا باقتحام مبنى

السفارة.

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