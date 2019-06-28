2019/06/28 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي عبد الأمير الحمداني، عن قرب وصول وفد ايراني الى بغداد لمناقشة ترميم طاق كسرى الاثري، فيما اشار الى عزم العر...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العراق وايران.. انتاج فيلم مشترك عن ’داعش’ ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العراق وايران.. انتاج فيلم مشترك عن ’داعش’ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).