وزارة الخارجية : أمن السفارات خط احمر لا نسمح بتجاوزه

2019/06/28 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الخارجية، ان أمن السفارات خط احمر لا نسمح بتجاوزه.وادانت وزارة الخارجية في بيان لها “قيام بعض المتظاهرين باقتحام سفارة مملكة البحرين الشقيقة في بغداد”، موكدة “التزام العراق بحرمة البعثات الدبلوماسيّة، وضرورة عدم تعرُّض أمنها للخطر، وان أمن السفارات خط احمر لا نسمح بتجاوزه وأنَّ السلطات الأمنيَّة قد اتخذت جميع الإجراءات”.وتابعت الخارجية […]

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