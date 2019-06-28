دراسة صادمة.. المشي حافيا أفضل للأقدام من الأحذية!

2019/06/28 | 10:08

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العهد نيوز- متابعة

توصلت دراسة جديدة إلى أن نسيج القدمين، وهو الجلد الكثيف الذي يتشكل طبيعيا عندما يمشي أحد حافيا، تطور لحماية القدمين وتوفير للمشي المريح

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