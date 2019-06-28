مكتب رئيس الوزراء يصدر بيان يعرب فيه عن اسف الحكومة لما حصل في سفارة البحرين

2019/06/28 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأعربت الحكومة العراقية في بيان المكتب عن أسفها الشديد "لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين مساء الخميس، والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية".

وأكدت الحكومة أن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة الإجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين، تمهيدا لتقديمهم إلى القضاء.

وشدد البيان على أن الحكومة جادة في منع خرق النظام والقانون، وأنها لن تتسامح مطلقا مع مثل هذه الأعمال، مؤكدة رفضها المطلق لأي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها وسلامة العاملين فيها.

إلى ذلك، قال وزير الداخلية العراقي، ياسين الياسري، إن أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية خط أحمر وأنه لن يسمح بالتجاوز.

وأضاف الوزير العراقي خلال تصريحات من داخل سفارة البحرين في بغداد أنه أوعز بتشكيل مجلس تحقيقي مع قائد قوة حماية السفارة.

يذكر أن متظاهرين غاضبين اقتحموا مساء الخميس، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ب‍بغداد، احتجاجا على "صفقة القرن" و"ورشة البحرين"، حيث قاموا بإنزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه.

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